مانشستر يونايتد يحدد خليفة سولسكاير

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الحديث مازال مستمراً عن مستقبل النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك عقب الخسارة المذلة على يد توتنهام بستة أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي.
وأشارت صحيفة إكسبريس البريطانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ألمحت أن إدارة مانشستر يونايتد لن تتردد في إقالة سولسكاير من منصبه في حال مواصلة النتائج السيئة في الفترة المقبلة.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي السابق سيكون مرشحًا لخلافة سولسكاير في حال تمت إقالته.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن أليجري لا يعتبر المرشح الوحيد لتولي قيادة الشياطين الحمر، حيث أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق من ضمن المرشحين لقيادة النادي الإنجليزي.

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