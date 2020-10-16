بلقيس فتحي ترد على فتاة تحلم بلقائها

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نشرت إحدى متابعات الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ تفاصيل حلم رأت فيه بلقيس وذلك عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت: "أمس حلمت بـ بلقيس فتحي، وربي حلم ماكان ودي اصحى منه اتمنيت انه حقيقة يارب اني اشوفها مو بس في الاحلام اشوفها على الحقيقة عاد تتوقعوا اذا طلبت منها اني اشوف وتكون شوفتها هدية تخرجي توافق؟؟.



وبدورها أعادت بلقيس نشر هذا المنشور عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "موافقة وأتشرف".



يذكر أن بلقيس فتحي كانت قد شوقت متابعيها بفيديو وعلقت عليه بكلمة قريبًا.