تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

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قال عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الراحل محمود ياسين،: "بعزي كل جمهور الفنان محمود ياسين بالوطن العربي كله، وبشكر كل الناس وكل الجهات إللي شاركتنا، الكل يغمرنا بحالة من الحب".



وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "والدى يحظى باهتمام كبير من كل اخوانتا المصريين".



وتابع: "بعتبر كل مصر هو أخ لنا اليوم بسبب المساندة الجبارة التي قاموا بها بعيدًا عن المجاملة؛ بسبب ترك محترم قام به والدي من أعماله الفنية".



وأضاف نجل الفنان: "محمود ياسين كان عارف يعني إيه هو فنان، وكان بيمثل بلده، وكان يهتم بأن يظهر في أفضل صورة بدون أي ادعاء؛ لأن هذه هي طبيعته، والدي من مدينة بورسعيد".



وعن وصية الراحل، قال: "والدي لم يترك وصية محددة، ولكن دائمًا ما كان يوصينا بأمور متعلقة بالإخلاص في كل شيء".







توفى الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.





ورحل الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود ياسين السينمائية فيلم "جدو حبيبي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي إدريس، ﺗﺄﻟﻴﻒ زينب عزيز، بطولة بشرى، لبنى عبدالعزيز، أحمد فهمي، حسن مصطفى، ومجموعة مميزة من النجوم.