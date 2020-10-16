سلبية مسحة كورونا للأهلي والزمالك وبيراميدز قبل المواجهات الإفريقية









تحدث أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن كواليس معسكرات الأهلي والزمالك وبيراميدز في المغرب لخوض فعاليات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية".





وقال سفير مصر في المغرب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأمور نسير بشكل منضبط وكل الفرق المصرية لا تعاني من أي مشاكل ويركزون في التدريبات والأمور هادئة".





وعن ظهور حالات كورونا في الثلاث فرق المصرية أو وجود أي اشتباهات للإصابة، شدد: " لا حالات كورونا في الأهلي والزمالك وبيراميدز حتى الآن".



