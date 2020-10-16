رئيس شركة سيمنز: مصر ستكون مركزا لخدمات الطاقة في أفريقيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:34 ص
جو كايسر
جو كايسر
كـسـاب أحـمـد
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قال جو كايسر، رئيس شركة سيمنز العالمية، إن اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس كان للحديث عن المشروعات الكبرى في عدة مواقع، مشيرا إلى أننا ندرس مشروعات عديدة في مجال الطاقة والبنية التحتية

وأضاف "كايسر"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي أم سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أننا قمنا بافتتاح مركز الخدمات للعمل على تدريب الشباب بمشروعات الطاقة وصيانة المحطات مؤكدا أن مصر ستكون مركز لخدمات الطاقة في أفريقيا

وأشار إلى أنهم يعملون مع شركات مصرية لها خبرات طويلة في مجال الطاقة وكذلك لبناء مستشفيات ويعملون على تطوير المناهج وتنمية مهارات من يتم تدريبهم، موضحا أن هناك خطة كبيرة لنقل الطاقة إلى أفريقيا ومنها دول مثل السودان.

إلى ذلك، كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل تعاون الحكومة المصرية مع شركة سيمنز العالمية في مجال الطاقة المتجددة، قائلًا إن الشركة ليست فقط عالمية في العديد من المجالات، بل أصبحت شريك لشركات مصرية هامة جدًا.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تين"، أن شركة سيمنز أصبحت شريكًا لمصر في العديد من المجالات، وشركائها المصريين أصبحوا على مستوى عالي للغاية.

وأشار إلى أن شركة سيمنز تعاونت مع مصر تعاون إيجابي في مجال الكهرباء، ونظرت لها النظرة التي تستحقها، موضحًا أن التأثير الإيجابي للشركة تبلور في الثلاث محطات العملاقة على أعلى مستوى في البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف، بتكلفة قليلة جدًا.

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