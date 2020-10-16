متحدث وزارة الزارعة يكشف التحديات التي تواجه القطاع (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية لديها رؤية للتوسع الافقي والرأسي في الزراعة، لتحقيق أكبر عائد ممكن من القطاع الزراعي، وهذا الأمر لن يحدث إلا من خلال تطوير وتحديث نظم الري.





وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، عقد اليوم اجتماعًا مع شباب رجال الاعمال، ووجد حماسًا كبيرًا منهم وحرصًا على إقامة المشروعات لتطوير نظم الري، وهذا الأمر مقدر بصورة كبيرة من قبل وزارة الزراعة.





وتابع، أن ملف إدارة المياه من أولويات وزارة الزراعة خلال الفترة الحالية، خاصة أن مصر تعاني من نقص كبير في المياه، ولذلك تقوم الدولة بعدد كبير من المشروعات الخاصة بتحلية ومعالجة المياه، من أجل توفير المياه، لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.





رئيس الوزراء يتابع تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإنتاج التقاوي والبذور ذات الجودة العالية، الذي يأتي تنفيذه وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.





وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تسعى جاهدة لإرساء دعائم التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة؛ من أجل مواكبة التقدم التكنولوجي بما يضع الإنتاج الزراعي المصري في وضع أفضل بالنسبة للسوق العالمي، ولضمان حسن استخدام الموارد وتنمية قطاع البحث العلمي، مع الوضع في الاعتبار ضرورة العمل على إعداد خطة طموحة تهدف للوصول إلى التنمية الزراعية المُستدامة والنهوض بالاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من بذور المحاصيل المهمة.





من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الوزارة وضعت برنامجا وطنيا لإنتاج تقاوي الخضر، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بالعمل على إنتاج هذه التقاوي في مصر، مع العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن هذا البرنامج يستهدف تقليل فاتورة الاستيراد لتقاوى الخضر وتوفير العملة الأجنبية وتنمية الاقتصاد المصري، إلى جانب استنباط أصناف وهجن خضر محلية تتساوى مع مثيلتها المستوردة، أو تتفوق عليها، وفي الوقت نفسه تتميز بجودة عالية، إلى جانب مقاومتها للأمراض المختلفة.





كما كشف وزير الزراعة عن أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر يعمل على استنباط أصناف وهجن خضر محلية يتوافر فيها الربط بين متطلبات المُزارع والفلاح المصري من حيث المحصول المبكر العالي وصفات الجودة وذوق المستهلك المصري، من حيث ارتفاع نسبة السكر والنكهة والعطور الطيبة، وهو ما يؤدى إلى زيادة جذب المستهلك لشراء محصول الخضر، وبالتالي زيادة المساحة المزروعة منه، وهذا ما تفتقده الهجن المستوردة.





إلى جانب ذلك، نوه الوزير إلى أن إنتاج هذه التقاوي محليا يؤدي إلى ضبط أسعار تقاوي محاصيل الخضر في السوق المصرية، والتي وصلت إلى أرقام مبالغ فيها للغاية، بما يحقق للمُزارع المصري أعلى نسبة ربح وعائد من زراعة محاصيل الخضر المختلفة.





وقال وزير الزراعة: بدأنا في هذا البرنامج باختيار 11 محصولا من الخضر الرئيسية وتم تشكيل 11 مجموعة لتلك المحاصيل، والتي تضم: الطماطم، والبازلاء (البسلة)، والفاصوليا، والبطاطس، والكنتالوب، والخيار، والكوسة، والبطيخ، والفلفل، والباذنجان، واللوبيا، مشيرًا إلى أن هذه المجموعات اشتملت على فرق بحثية مُشكلة من معهد بحوث البساتين، ومعهد بحوث وقاية النباتات، الذي يقوم بدراسة مدى تحمل المواد الوراثية للإصابة بالحشرات، إلى جانب معهد بحوث أمراض النباتات، الذي يرتكز دوره على اختبار العشائر والسلالات المنتخبة للأمراض وتحديد مدى مقاومتها، ومعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، الذي يقوم بعمل البصمة الوراثية للهجن المستنبطة، والجامعات المصرية، بالإضافة لدور الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، التي تقوم في هذا البرنامج بإنهاء إجراء فحص واعتماد التقاوي وتسجيلها قبل عملية التداول في السوق، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي التي تقوم بإنتاج تقاوي الأصناف المستنبطة بالكميات اللازمة لتغطية المساحات المطلوبة للزراعة.



