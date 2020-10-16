"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:18 ص
المحرر في المسجد
المحرر في المسجد
حسام زيدان
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لا زال أنين الآثار الإسلامية يتصاعد بين الحين والآخر، منذرًا بكارثة قد تحيق بهذه الثروة الفريدة التي تمتلكها مصر، وبين الحين والآخر يطالعنا الإهمال الواقع على أثر من الآثار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مما تلتقطه كاميرا المهتمين بالشأن الأثري في أحد المواقع الأثرية مما يدفعنا لتسليط الضوء تباعًا على هذه الوقائع، وكان من هذه الوقائع جامع "سيدي مدين" والذي تشوهت جدرانه وامتلأ صحنه بالمياه الجوفية. 

وتجولت كاميرا الفجر في أنحاء المسجد الذي يقع في حارة ضيقة متفرعة من شارع باب البحر في منطقة باب الشعرية، وهي المنطقة التي تضم عددًا من الآثار الإسلامية الأخرى. 

المسجد مسجل كأثر تحت رقم 82، وهو بالفعل ممتلئ بالمياه الجوفية والتي قال عنها أهالي المنطقة أنها متراكمة بهذا الشكل منذ سنوات عديدة، والجامع مغلق بسببها منذ ما يقرب من 15 عامًا. 

الاعتداءات على المسجد
وبخلاف المياه الجوفية المتراكمة فالمسجد تعرض لعدد من الاعتداءات، منها إلقاء القمامة في ساحته الخلفية من قبل الأهالي، وكذلك الكتابة بـ"الإسبراي" على حوائطه، حيث رسم بعضهم قبلات حمراء، وأسماء العاشقين على جدرانه، وهو ما يحتاج إلى مشروع ترميم كامل لإزالتها، كما أن هناك من حفر أو كسر في العتب الحامل فوق أحد شبابيك المسجد، إضافة لشروخ موجودة في عتب آخر. 

والمسجد مستوى أرضيته تقل عن مستوى أرضية الشارع بحوالي المتر والنصف متر، وبالطبع ارتفاع الشوارع من حوله هو السبب الأول في تراكم المياه الجوفية في صحنه. 

عندما وصلنا إلى المسجد، كان هناك عدد من مفتشي الآثار يعاينونه ورفعوا كميات من القمامة المتراكمة في خلفية المسجد، وأغلقوا النافذة التي كانت تسمح لمن بالخارج رؤية من الداخل، وغلق أبوابه. 

وقال أحد المفتشين، إن المسجد يتعرض للكثير من اعتداءات الأهالي، وتم إبلاغ قطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار، كي يعاينوا المسجد للبدء في شفط هذه المياه.

المسؤولون يرفضون التعليق
في سياق متصل، تواصلنا مع مدير بالمنطقة وعدد من مسؤولي الآثار الإسلامية، وللأسف رفضوا التعليق على الموضوع تمامًا، ويبدو أن سيدي مدين لن يجد مشتكى إلا الله، عما أصاب جدرانه من تشوهات، وما أصاب صحنه من مياه جوفيه. 

ومسجد مدين الأشموني الذي يبدو أن معاناته مستمرة لعدد آخر من السنوات بسبب المياه الجوفية، هو أثر مملوكي ويُرجع ابن اياس تاريخ إنشاء المسجد إلى عام ١٤٣٨ - ١٤٣٩م، عصر السلطان المؤيد شيخ، أي أن عمر المسجد يقترب من الستة قرون، وكان المسجد عامرًا بدروس العلم وخصيصًا تدريس المذهب المالكي. 

وسيدي مدين كما يناديه أهالي الحي، هو أحد كبار متصوفة عصره، ولد بمدينة أشمون فلُقب بالأشموني، وللمسجد أهمية كبيرة في نفوس أهالي حي باب البحر، وكانت الطريقة البيومية تقيم به احتفالًا سنويًا.
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه
"سيدي مدين يشتكي إلى الله".. قبلات على جدرانه ومياه جوفيه في صحنه

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