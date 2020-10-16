







يستضيف ملعب ألفريدو دى ستيفانو مباراة سهلة نسبيًا تجمع بين ريال مدريد وقادش ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني فى لقاء منتظر بين الفريقين يوم السبت القادم.





موعد مباراة ريال مدريد وقادش بالدوري الإسباني





ستقام مباراة ريال مدريد وقادش بالليجا يوم السبت فى تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان ريال مدريد قد حقق الفوز الجولة الماضية على حساب ليفانتى بهدفين دون رد بينما تعادل فريق قادش أمام نظيره غرناطة بهدف لكل منهما.



