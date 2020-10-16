موعد مباراة ريال مدريد وقادش بالدوري الإسباني

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


يستضيف ملعب ألفريدو دى ستيفانو مباراة سهلة نسبيًا تجمع بين ريال مدريد وقادش ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني فى لقاء منتظر بين الفريقين يوم السبت القادم.

موعد مباراة ريال مدريد وقادش بالدوري الإسباني

ستقام مباراة ريال مدريد وقادش بالليجا يوم السبت فى تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز الجولة الماضية على حساب ليفانتى بهدفين دون رد بينما تعادل فريق قادش أمام نظيره غرناطة بهدف لكل منهما.

ويذكر أن ريال مدريد فى المركز الأول برصيد 10 نقاط بينما قادش فى المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 3 ساعات

رانيا محمود ياسين باكية: للأسف أبو يا مات.. والفراق وحش

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 11 ساعة

رانيا محمود ياسين: "والدي جندي حقيقي وشارك في 73"

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يرفض عرضًا مغريًا للانتقال إلى بيراميدز

منذ 38 دقيقة

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

رانيا محمود ياسين: "والدي جندي حقيقي وشارك في 73"

12:19 ص

رانيا محمود ياسين باكية: للأسف أبو يا مات.. والفراق وحش

12:05 ص

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

08:37 م

نجم الأهلي يرفض عرضًا مغريًا للانتقال إلى بيراميدز

12:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي