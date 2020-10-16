لقاء الخميسي تكشف موعد إعتزال محمد عبد المنصف









كشفت الفنانة الممثلة لقاء الخميسي، زوجة محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة حاليًا والزمالك سابقًا، عن اقتراب زوجها من اعتزال الملاعب في الفترة المقبلة.





وقالت لقاء الخميسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " زوجي عبد المنصف لا يفكر في الاعتزال نهائيًا في تلك الفترة الجارية وهو قادر على اللعب لفترة أخرى".





وأوضح: "تحدثت مع زوجي وقالي أنه مستمر في الملاعب لمدة موسمين قادمين".





وقالت لقاء الخميسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " زوجي لا يفكر في التفويت للزمالك رغم انتمائه الكبير للأبيض".



