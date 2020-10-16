نجم النصر السعودي يقترب من الاتحاد

اقترب عمر هوساوي مدافع فريق النصر السعودي لكرة القدم، من توقيع مخالصة مالية مع ناديه، بعد اتفاقه على فسخ عقده بناء على طلبه.





وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن هوساوي أنهي علاقته بالنصر بعد عشرة أعوام قضاها ضمن صفوف الفريق.





وأشارت الصحيفة إلى اقتراب هوساوي / 35 عاما/ من التعاقد مع فريق اتحاد جدة، حيث سيصبح الفريق الثالث الذي ينضم إليه في حال وقع له، بعد أن سبق له اللعب لناديي الشعلة والنصر.





وكان هوساوي قد توج مع النصر بلقب الدوري السعودي ثلاث مرات أعوام 2014 و2015 و2019، كما توج بلقب كأس ولي العهد، وسبق له المشاركة مع المنتخب السعودي في بطولتي كأس العالم 2018 بروسيا وكأس أمم آسيا عام 2019 بالإمارات.



