خبراء مصريون ينجحون في تطوير تطبيق إليكتروني للمزارعين (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نجح 3 خبراء مصريين بتطوير تطبيق إلكتروني كأول تطبيق زراعي على الهواتف المحمولة، يمكنه مساعدة المزراعين وإرشادهم لأفضل طرق العناية بالأراضي والمحاصيل بالإضافة لمكافحة الآفات والأمراض.

وقال المهندس عمر عبد اللطيف أحد الخبراء ومؤسس شتلة، للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن التطبيق هو الأول من نوعه فى مصر، ويقدم للمزارعين خدمة إرشاد زراعى متميز عبر التواصل مع 30 خبيرا فى مجالات الزراعة المختلفة، بالصوت والصورة وخلال دقائق معدودة، وبأقل تكلفة مالية.

وأوضح عبد الله البديرى، أن تطبيق شتلة يعد أفضل شركة ناشئة فى مصر، وهو يدعم التواصل مع المزارعين بالصوت والصورة بالإضافة لأمكانية زيارة المزارعين فى أراضيهم وحل أى مشكلة زراعية تواجههم.

وأشار رمضان نجيب خبير، أن تطبيق شتلة يقدم لأول مرة هذه الخدمة للمزارعين وهى امكانية مساعدتهم فى زراعة اراضيهم ومعالجتها والوصول لأعلى انتاجية وتسويق المحاصيل بأعلى سعر بنظام المشاركة.

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