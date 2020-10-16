شارك فى حرب أكتوبر وتزوج من سعاد نصر.. ما لا تعرفه عن أحمد عبد الوارث

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحل اليوم ذكري وفاة الفنان أحمد عبدالوارث الذي رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم ، وقدم الكثير من الأعمال الفنية الناجحة التى رسخت اسمه فى وجدان المشاهد المصري.

وفى السطور الآتية يكشف لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن الراحل أحمد عبدالوارث.

* ولد الفنان الراحل أحمد عبد الوارث في الثامن عشر من اكتوبر عام 1947، وقد حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

* رحل الممثل أحمد عبد الوارث، عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 70 عاما، وتم تشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

* وقد لا يعرف الكثيرون، أن للراحل أحمد عبد الوارث بنت تدعى ميران عبد الوارث شاركت في مسلسل “كلبش 2” بدور نور صديقة ليلى.

ميران هي ابنة أحمد عبد الوارث من زواج ثان للفنان الراحل إلى جانب شقيقتها آلاء، وقد تزوج عبد الوارث مرتين الأولى من الفنانة سعاد نصر التي أنجب منها فيروز وطارق، والثانية من امرأة من خارج الوسط الفني هي والدة ميران والاء.

* انطلقت مسريته الفنية في التلفزيون بعد ظهوره في مسلسل "هروب" مع المخرج نيازي مصطفى.

* توالت أعماله الدرامية، فشارك في مسلسلات: زهرة الأسوار والمسافرون، وأبرياء في قفص الاتهام، وتمساح البحيرة، ورحلة المليون".

*عمل في المسرح، ومن أشهر مسرحياته: "ثمن الحرية ومأساة جميلة"، ونال عنهما ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

*شارك الفنان الراحل أحمد عبد الوارث في حرب 6 أكتوبر وشهد هذا النصر العظيم، ودائمًا ماكان يفتخر بمشاركته في هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

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