شاهد.. محافظ كفر الشيخ: تلقينا 7 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:30 ص
جمال نور الدين
جمال نور الدين
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن نسب التخفيضات في قيمة التصالح على مخالفات البناء وصلت من 35 % إلى 50 % بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وفرنا مواقع إلكترونية لتقديم المستندات والحصول على المعلومات لتوفير عملية التصالح للمواطنين.

استطرد محافظ كفر الشيخ، تخفيض سعر المتر إلى 50 جنيها في القرى زاد نسبة الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وتابع، طلبات التصالح جاءت أيضا من أبناء المحافظة المسافرين إلى الخارج، لافتا أن المراكز التكنولوجية تلقت 75 ألف و220 طلب تصالح حتى الآن، من بينهم 7 آلاف طلب عن طريق الإنترنت

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