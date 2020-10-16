محافظ كفر الشيخ: ضبط 26 مركزا تعليميا غير مرخص

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:03 ص
جمال نور الدين
جمال نور الدين
كـسـاب أحـمـد
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وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الشكر لقيادات وزارة التعليم بالمحافظة لنجاحهم في حل خلاف دام بين طرفين ما يقرب 18 عاما بين أهالي قرية البرنس التابعة لمركز دسوق، لافتا أنه تم تقسيم مدرسة القرية للتعليم الأساسي إلى مدرسة إبتدائية، ومدرسة إعدادية في نفس مبنى مدرسة التعليم الأساسي سابقًا، على أن يطلق اسم القرية على المدرسة الإبتدائية، ويطلق أسم الشهيد طه الحليسي على المدرسة الإعدادية، لإرضاء طرفي النزاع، وإنهاء خلاف دم 18 عامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنهينا التعليم الموازي المتمثل في المراكز والسناتر التعليمية الموجودة في أماكن غير أدمية.

تابع، مع بداية العام الدراسي الجديد بدأت السناتر التعليمية تعيد نشاطها مرة أخرى، لافتا أنه تم ضبط 26 مركز تعليمي "سنتر" غير مرخص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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