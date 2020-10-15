فى ذكرى وفاته.. تعرف على أسباب الإعتقاد الخاطئ بأن أحمد عبد الوارث نجل عبد الوارث عسر

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تحل اليوم ذكري وفاة الفنان الراحل أحمد عبدالوارث الذي رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم ، وقدم الكثير من الأعمال الفنية الناجحة التى رسخت اسمه فى وجدان المشاهد المصري.



وفى السطور الآتية يكشف لكم "الفجر الفنى" أسباب جعلت الكثير يعتقد بأن أحمد عبدالوارث نجل الفنان الراحل عبدالوارث عسر.



* وهناك الكثير من الأسباب التى جعلت الكثير يعتقدون هذا الأمر أولها أن الفنان أحمد عبدالوارث مع بداية انتشار الشائعة لم ينف ولم يؤكد ولكنه اكتفى بالصمت وكان يضحك كلما يسأله أحد السؤال المعتاد : هو حضرتك ابن الفنان الراحل عبدالوارث عسر .



* التشابه في الشكل والنحافة التي ظهر بها الفنان الراحل أحمد عبدالوارث في بداية عمله بالفن وظهوره على الشاشة، وهي نفس النحافة وملامح الوجه في الراحلين .



* عبد الوارث عسر له حفيد فنان وممثل كوميدي وهو الفنان محمد التاجي الذي ينفي دائما ويؤكد أنه لا علاقة لأسرته من قريب أو بعيد بأسرة أحمد عبدالوارث.



