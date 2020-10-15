رسميا .. بتروجت يتعاقد مع لاعب بلبيس لثلاث مواسم





حيث عقد إسلام مكي عضو مجلس إدارة بتروجت إجتماعا مع محمد بيومي ، مدير الكرة لفريق بلبيس تم خلاله التعاقد والإتفاق علي ضم اللاعب الي صفوف فريق بتروجت، حيث قام بالتوقيع في حضور المدير الفني، للنادي البترولي.





الجدير بالذكر أن بتروجت حقق الفوز علي نظيرة المريخ اليوم بهدف مصطفي معوض مقابل لاشئ ، بختام الموسم الحالي، بالقسم الثاني، ليرتفع رصيده الي 42 نقطة محتلا المركز الثاني .

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، بقيادة المدير الفني علاء عبد العال، ضم عمرو الجوهري جناح فريق بلبيس - مواليد 97 - لمدة ثلاث مواسم بداية للموسم المقبل.