محمد موسى: وزير الداخلية له مواقف إنسانية كثيرة (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:05 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
هدى عبدالرازق
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أشاد الإعلامي محمد موسى بجهود اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في تطوير أساليب الكشف عن الجريمة وفق أحدث الآليات والطرق المتقدمة والمتطورة عالميا لبناء ضابط شرطة قوي قادر على مواجهة أساليب الإرهابيين المختلفة.

ووجه"موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، التهنئة لجميع طلاب أكاديمية الشرطة بمناسبة حفل تخرجهم صباح اليوم الخميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع، الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص دائما على تواجده بين أبنائه في حفلات تخرجهم لمشاركتهم فرحتهم وتقديم الدعم المعنوي لهم.

اختتم موسى أيضا أن نشيد بدور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي يعمل دائما في صمت وله موافق إنسانية كثيرة، رجل النتائج.

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