

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور بدوي سعيد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا_ سوهاج الصحراوي الشرقي، بمنطقة صينية قنا، مما أسفر عن إصابة أحمد حسن عبد المقصود، 35 عاما، مقيم بمنطقة البساتين، بالقاهرة، بكسور متعددة بالجسم.



نُقل المصاب لمستشفى قنا العام، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.



أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا، مساء اليوم الخميس، على طريق قنا_ سوهاج الصحراوي الشرقي.