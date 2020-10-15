صافرات الإنذار تدوي في الأردن إيذانا بسريان حظر التجول

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:45 م
الاردن
الاردن
وكالات
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أكد مصدر أمني أردني اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار دوت في جميع محافظات المملكة إيذانا بسريان حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة.

 

ويبدأ سريان حظر التجول الشامل وهو الأول في عهد حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عند الواحدة من ليل الخميس الجمعة، وتنتهي مدة حظر التجول في تمام الساعة الواحدة من فجر الأحد.

 

وبعد انتهاء ساعات حظر التجول الشامل، تبدأ ساعات حظر التجول الجزئي المعتادة، التي يُسمح خلالها للمواطنين المصرح لهم فقط بالخروج، والتي تستمر حتى الساعة السادسة صباحا.

 

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد، أعلن في وقت سابق استمرار العمل بقرار فرض حظر التجول الشامل في جميع محافظات المملكة، ليومي الجمعة والسبت.

 

وأشار العايد إلى أن القرار يأتي بناء على توصية خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وفي ظل استمرار تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بمستويات مرتفعة.

 

وأكد أن الحكومة تعول على وعي المواطنين والتزامهم للتخفيف من إجراءات الإغلاق والحظر.

 

وأهاب العايد بالمواطنين ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، مؤكّدا أن تخفيف الإجراءات يعتمد بشكل رئيس على مدى الالتزام باعتباره الفيصل في الحد من انتشار الوباء.

 

ونوّه إلى أن "الحكومة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة، ستستمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، التي هي أولى الأولويات كما يوجه دائما جلالة الملك عبد الله الثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن ما بين إجراءات السلامة ومصلحة مختلف القطاعات".

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حظر التجوال بشر الخصاونة الفجر الاردن

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