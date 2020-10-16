نجم الأهلي يرفض عرضًا مغريًا للانتقال إلى بيراميدز

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العروض المغرية من جانب نادي بيراميدز سبورت، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن بيراميدز قدم عرضا خياليا للاعب الشاب عمار حمدي نجم المارد الأحمر المعار إلى طلائع الجيش، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف: "اللاعب رفض العروض المقدمة وأبدى رغبته في العودة مرة أخرى إلى المارد الأحمر، من أجل اللعب تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، والذي أبدى إعجابه بقدراته مؤخرًا".

وتابع: "عمار حمدي قام بالتواصل مع إدارة النادي الأهلي، وأبلغهم بمحاولات بيراميدز التوقيع معه، إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات حذره من التوقيع على أي أوراق، خاصةً أنه مرتبط بعقد مع القلعة الحمراء".

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