محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته بطريقة غريبة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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احتفل الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بعيد ميلاد ابنته بطريقة غريبة.

ونشر صلاح صورة له رفقة ابنته مكة واحتفل معاها على طريقة مسلسل الكارتون الشهير The Incredibles.

وعلق محمد صلاح على الصورة قائلا:"عيد ميلاد سعيد اميرتي".

ويستعد صلاح مع ليفربول لمواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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