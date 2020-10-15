حسن راتب يكرم معتز الدمرداش ويمنحه "أوسكار المحور"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كرم الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، خلال برنامجه "شخصيات فى حياتى"، الإعلامي الكبير معتز الدمرداش، ومنه أوسكار المحور، تقديرًا للفترة التى قضاها مذيعًا بقناة المحور، ببرنامج "90 دقيقة" قبل أن ينتقل الدمرداش للعمل بقناة "الشرق" بدبى التى ستنطلق قريبا.

وقال الدكتور حسن راتب، إن معتز الدمرداش، إعلامي مهني وخلوق ويمتلك روح جذابة، وهو أول من ابتدع برامج التوك شو في مصر، مضيفًا:" إنه أحد العلامات الجميلة التي تأثرت بها في حياتى.. أعظم المذيعين المهنيين، وأطيب الأصدقاء".

وواصل: "ألف مبروك المنصب الجديد الذي ستشغله، معبرًا عن صوت مصري أصيل متخصص في الميديا.. أهنئك وأهنيء المحور بك".

وتحدث عن علاقته بالدمرداش، قائلًا: "واجهنا معًا تحديات كثيرة، اتفقنا كثيرًا واختلفنا قليلًا، ولكن كلًا منا كان يكمل الآخر، وكل منا كان له رائيه ورؤيته، ولكن المصلحة العامة والحفاظ على ثوابت الوطن، كانت الغالب الأكبر".

وكشف حسن راتب، أنه بسبب معتز الدمرداش، وحجم الإعلانات، تم مد فترة البرنامج لـ 3 ساعات، بعد أن كان ساعتين، موضحًا:" 90 دقيقة أدى رسالته الجميلة.. واضطررنا أن يكون لـ 3 ساعات، فقد وصلت الإعلانات لـ 65 دقيقة".


وكانت مصادر، كشفت أن الإعلامي الكبير معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، غادر القناة ولن يقدم حلقتي هذا الأسبوع.


وأضافت المصادر، أن " الدمرداش " الذي عاد إلى القناة منذ شهر ونصف، قرر إنهاء علاقته بالقناة بالتراضي، وذلك بعد جلسة ودية مع مالك القناة الدكتور حسن راتب، عقب تلقي الدمرداش عرضًا من إحدى القنوات العربية للقيام بإدارة المحتوى فيها، وهو ما تفهمه الدكتور حسن راتب الذي تربطه علاقة صداقة ممتدة مع الدمرداش منذ أكثر من 15 عاما.

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