لأول مرة.. الدمرداش يكشف سر مكالمة "مبارك" بمنتصف الليل لمدة 35 دقيقة

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كشف الإعلامي معتز الدمرداش، ولأول مرة، تفاصيل مكالمة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك له بعد منتصف الليل، قائلًا:" مبارك حدثنى 3 مرات.. سيظل له ما له وعليه ما عليه، وبعيدًا عن أي تسيس لكن، أن يتحدث رئيس الدولة لمذيع في التليفون بعد برنامجه، فلا شك أن هذا المذيع قدم شيئًا وترك أثرًا عبر محتوى برنامجه"، مضيفًا:"من المكالمة تأكدت أن مبارك كان من مشاهدى قناة المحور و90 دقيقة".



وأشار الدمرداش خلال حواره ببرنامج "شخصيات فى حياتى" مع الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، على شاشة المحور، إلى أن مبارك اتصل على هاتفه بعد منتصف الليل، ولكنه كان نائمًا، وفوجئ فيما بعدها مباشرة بمندوب من شقيقه يطرق منزله، ويخبره أن "الدنيا مقلوبة عليك والرئيس بيكلمك"، مستطردًا:"مبارك ناقشنى في الحلقة عن مرور 29 سنة من حكم مبارك وحدثنى 35 دقيقة في التيلفون، وناقش كل المحاور".



وتابع:" هذه المكالمة كانت محطة مهمة جدًا في مشواري الإعلامي ولم أنشر أو استغل تلك المحادثة حتى اليوم، حفاظًا على الأمانة وخصوصية الكلمة، شعرت وقتها أن البرنامج واصل لك الفئات، وأثر على الجميع.. والمكالمة أثلجت صدرى جدًا.. برامج التوك شو على الهواء ماشية على السلك وعليها مسئولية كبيرة".



وكانت مصادر، كشفت أن الإعلامي الكبير معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، غادر القناة ولن يقدم حلقتي هذا الأسبوع.





وأضافت المصادر، أن " الدمرداش " الذي عاد إلى القناة منذ شهر ونصف، قرر إنهاء علاقته بالقناة بالتراضي، وذلك بعد جلسة ودية مع مالك القناة الدكتور حسن راتب، عقب تلقي الدمرداش عرضًا من إحدى القنوات العربية للقيام بإدارة المحتوى فيها، وهو ما تفهمه الدكتور حسن راتب الذي تربطه علاقة صداقة ممتدة مع الدمرداش منذ أكثر من 15 عاما.







وقال حسن راتب، إن معتز الدمرداش، إعلامي مهني وخلوق ويمتلك روح جذابة، وهو أول من ابتدع برامج التوك شو في مصر، مضيفًا:" إنه أحد العلامات الجميلة التي تأثرت بها في حياتى.. أعظم المذيعين المهنيين، وأطيب الأصدقاء".



وتحدث عن علاقته بالدمرداش، قائلًا: "واجهنا معًا تحديات كثيرة، اتفقنا كثيرًا واختلفنا قليلًا، ولكن كلًا منا كان يكمل الآخر، وكل منا كان له رائيه ورؤيته، ولكن المصلحة العامة والحفاظ على ثوابت الوطن، كانت الغالب الأكبر".



وكشف أنه بسبب معتز الدمرداش، وحجم الإعلانات، تم مد فترة البرنامج لـ 3 ساعات، بعد أن كان ساعتين، موضحًا:" 90 دقيقة أدى رسالته الجميلة.. واضطررنا أن يكون لـ 3 ساعات، فقد وصلت الإعلانات لـ 65 دقيقة".