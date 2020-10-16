في عيد ميلاده.. تعرف على أشهر إيفهات حسن حسني









تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسني ، الذى رحل عن عالمنا فى زمن "كورونا" وتمتع بمسيرة فنية حافلة قدم خلالها الكثير من الأعمال الخالدة في وجدان المشاهد المصري.وفى السطور الآتية يعرض "الفجر الفنى" أشهر إيفهات الراحل حسن حسني.يا أم نيازي صحي نيازي وقولي له ضبش حرامي - (غبي منه فيه)من منا لا يتذكر هذا الافيه الشهير من فيلم " غبي منه فيه " فهو أحد علامات الفيلم وأحد أسباب تخليده في ذاكرة الجمهور سواء هذا الافيه أو المشهد الشهير بين حسن حسني وهاني رمزي أثناء محاولة الأول إقناع الأخير بالعدول عن امتهان السرقة أو مشهد.دي حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد - فيلم (محامي خلع)منا لم يقولها لأصدقائه يومًا، أحد أشهر افيهات فيلم " محامي خلع " مع الكوميديان هاني رمزي، قيلت هذه الجملة في المشاهد الأولى للفيلم وعلى الرغم من ذلك إلا أن الشباب آنذاك تداولها بكثرة وظلت على ألسنتهم لفترات طويل.يا فاشل يا فاشل.- فيلم (الباشا تلميذ)عُرض فيلم الباشا تلميذ عام 2004 وحتى الآن وبعد مرور أكثر من 16 عام، مازالت جملة حسن حسني " يا فاشل يا فاشل " والتى قالها لكريم عبد العزيز دارجة على ألسنة الشباب فمازالوا يمزحوا مع بعضهم البعض بتلك الجملة وهو أمر إن دل على شيء فيدل على أن أحد اعمدة نجاح الفيلم كان حسن حسني.ياناس محدش ياخد ميدو ابني ويديني بداله مروحة - فيلم (ميدو مشاكل)ساهم هذا الإفيه بشكل كبير في نجاح الفيلم، فعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على عرض الفيلم إلا أن الجمهور مازال يضحك ما أن يسمع افيهات الفيلم التي شارك حسن حسني بجزء كبير فيه وحال هذا الفيلم كحال جميع الأعمال التي شارك فيها حسن حسني فيضمن الجمهور الضحك من القلب.والجدير ذكره أن آخر أعمال حسن حسني مشاركته فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضي.