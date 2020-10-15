يوفنتوس وسان جيرمان يخططان لضم نجم ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية اليوم، أن ناديي يوفنتوس الإيطالي وبريس سان جيرمان الفرنسي، يخططان للتعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال صيف العام القادم 2021.





وبحسب برمانج "التشيرنجيتو" الإسباني ، فإن يوفنتوس وباريس سان جيرمان يسعيان لضم قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، في صيف عام 2021.





وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ما يعني أنه سيكون متاحاً خلال الصيف المقبل دون مقابل.





وأوضخح البرنامج الإسباني، أن يوفنتوس يستغل علاقة راموس بكريستيانو رونالدو، نجم الفريق، لإقناعه بالانتقال إلى يوفنتوس.





على الجانب الآخر، يستهدف باريس سان جيرمان لإغراء راموس براتب خرافي، حيث يبلغ راتبه مع ريال مدريد 11.7 مليون يورو سنوياً.





وعلى الرغم من رغبة راموس في البقاء مع ريال مدريد، إلا أن اللاعب يفكر في دراسة العروض المقدمة له.



