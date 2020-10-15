خبير عسكري: ما حدث في حرب السادس من أكتوبر إعجاز

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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق، إن إسرائيل كانت تمتلك 500 طائرة في حرب السادس من أكتوبر، وهذا العدد يفوق عدد الطائرات المصرية بشكل كبير، خلاف أن الطائرة الإسرائيلية كانت متقدمة وتساوي 4 طائرات ميج 21 التي كانت تمتلكها القوات الجوية المصرية في هذا الوقت.



وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الطائرة الإسرائيلية كانت بها صواريخ قادرة على ضرب الأهداف بمسافة تصل لعشرات الكيلو متر، بينما سلاح الجو المصري كان مسلح بمتعدد يضرب على مسافة لا تتعدى الـ 600 متر فقط.



وأشار إلى أن ما حدث في حرب السادس من أكتوبر إعجاز بمعنى الكلمة، خاصة أن القوات الجوية دمرت بصورة كبيرة في النكسة، واستطاعت أن تبني نفسها سريعًا وتعاود مهاجمة الأهداف الإسرائيلية في حرب الاستنزاف، ومن ثم حرب أكتوبر.



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استنكر العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، خلال تصرحيات إعلامية سابقة، التصريحات التي جاءت على لسان أفيخاي أدرعي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتياهو بأنهم انهزموا في بداية حرب أكتوبر ولكنهم استطاعوا تحقيق الانتصار في النهاية.



وقال "صابر": "ما يقوم به المتحدث الرسمي لإسرائيل هي عمليات نفسية بعيدة المدى لمحاولة إقناع البعض بأمور لم تحدث مطلقا"، موجهًا عدة تساؤلات إليه "إذا كنت على بعد 100 كيلو فقط من القاهرة لماذا لم تدخل؟".



وأضاف: "قولي مرة واحدة إسرائيل كسبت معركة وتخلت عن مكاسبها في هذه المعركة، أنت اتغلبت واتهزمت وعليك أن تعترف، زي ما مصر اعترفت بنكسة 1967 وعوضتها بست سنوات في حرب الاستنزاف وعمليات بطولية سطرها جنودها حتى تحقيق انتصار أكتوبر، والتوقيع على معاهدة السلام من منطلق قوة".



وفي ذات السياق تهكم الإعلامي، رامي رضوان، على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي قال فيها إن الجيش الإسرائيلي في البداية اهتز قليلًا، ولكنه في النهاية انتصر ولاسيما بعد انتشار هذه التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال رضوان "الجيش المصري عمل الجلاشة مع إسرائيل، وحقق انتصار بما لا يدعى مجال للشك وأي حد يكتب غير كده قولوه اجري العب بعيد، وما حدث هو أن إسرائيل عرضت على مصر وقف إطلاق النار بعد أن تكبدت خسائر فادحة".

