بعد استخدامها للانتحار.. "زراعة البحيرة": صرف "حبة الغلة السوداء" من خلال لجنة مختصة

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قال محمد الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن الدولة حريصة على صحة ومصلحة المواطن قبل كل شئ، ولذلك تم تشكيل لجنة من أجل الموافقة على صرف "حبة الغلة السوداء"، التى تستخدم فى تبخير المساحات المنزرعة من القمح والغلال من أجل القضاء على "السوس"، المتواجد بهذه المساحات، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد استخدام هذا النوع من الحبوب فى الانتحار.



وأضاف "الزواوى" خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك حملات مكثفة على المحال التى تتاجر فى المبيدات والمخصبات الزراعية، وتابع:" من يتاجر فى هذا النوع من الحبوب لابد أن يفتح سجل ويعرف الكميات المتواجدة لديه لا يتم التصرف فيها إلا من خلال لجنة متخصصة هى المنوطة بالموافقة على صرف هذه الحبوب وفق مساحة التبخير لدى المزارعين".



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طالبة الثالثة، ضحية الانتحار الجماعي أنفاسها الأخيرة، داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، اليوم الجمعة، بعد مرور أكثر من 24 ساعة على وفاة صديقتيها، إثر تناولهن حبوب الغلة بعد اتفاقهن على الانتحار بسبب مرورهن بأزمة نفسية بسبب التفكك الأسري.



وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة أبو كبير، بلاغا باستقبال مسشتفى الزقازيق الجامعي كل من "بسنت إ م م " 14 عاما طالبة بالصف الثاني الاعدادي و"إيمان م ع " 15 عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي و"شاهندا م م " 15 عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي مقيمين بقرية طوخ القراموص.





وتبين أن الطالبات مصابات بحالات إعياء إثر تناولهن حبوب الغلة.



وتوفيت الأولى وبعد عدة ساعات توفيت الثانية فجر أمس الخميس، فيما توفيت الثالثة صباح اليوم الجمعة.



وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وتبين وجود علاقة صداقة بين الفتيات الثلاثة وأنهن اتفقن معن على تناول حبوب الغلة حيث أحضرتها الأولى بهدف الانتحار بسبب مرورهن بأزمة نفسية سيئة بسبب التفكك الأسري.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1726 إداري مركز شرطة أبو كبير وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق