"كانت بتعملي سحر".. عامل يقتل ربة منزل في قنا

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لقيت ربة منزل مصرعها بقرية الغوصة بقنا، بعد إصابتها بطعنات نافذة بسلاح أبيض.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا بالعثور على جثة شربات شحاتة، 62 عاما، بعد إصابتها بطعنات بسلاح أبيض عبارة عن سكين.



وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العقيد حمدي أبو القاسم، وكيل فرع البحث الجنائي، والمقدم محمد المغربي رئيس مباحث قنا، أن المتهم في الواقعة ياسر. ف، عامل أحد أقارب المجني عليه بسبب خلافات بينهما.



واعترف المتهم بعد ضبطه بانه قتل المجني عليها قائلا: " كانت بتسحرلي عشان معيشش في راحة"، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

