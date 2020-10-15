سهير رمزى:محمودى ياسين كان أخويا اللى بيحميني وأنا بشتغل معاه

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قالت الفنانة سهير رمزى، إن الراحل محمود ياسين، كان يمثل لها سند كبير فى العمل الفنى وحماية، وتابعت:" استاذ كبير فى كل حاجة فى أخلاقه وتصرفاته وعلاقاته وأنا عاشرته فى بداياتى وكان أستاذى وكان أخ وراجل وشهم وجدع..وشاركته فى 15 فيلم كنت حاسه أنى واقفه أمام أخويا اللى بيحمينى".



وأضافت "سهير رمزى" خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الراحل كان قامة كبيرة فى الفن والأخلاق والإنسانية والتعامل مع الآخرين.



وشددت "سهير رمزى"، على أن الراحل إنسان لا يعوض فى كل شئ، ولم تغيره أضواء الشهرة، وتابعت:" السينما المصرية كانت بتعمل 120 فيلم، كان يعرض على الراحل محمود ياسين 119 فيلم والباقى يروح لباقى الفنانين..كان النجم الأوحد".



وأكدت سهير رمزى، أن عملاق الفن الراحل كان يزداد تواضعًا كلما ازداد شهرة، وتابعت:"كل ما يزداد شهرة كان يزداد تواضعًا.. والإنسان ما هو إلا سيرة"، مشيرة إلى أنها فقدت الوعى اليوم خلال تشييع جنازة الراحل عندما شاهدت النعش يدخل المقابر، مضيفة:"أنا أسفة..فقدانى للوعى كان غصب عنى لما شفت النعش قادم".



الفجر الفني

نجل محمود ياسين يكشف وصية والده الخميس 15أكتوبر2020 - 10:09 م

بوابة الفجر مي مرسي

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تحدث نجل الفنان الراحل محمود ياسين، عن أشياء تخص والده وذلك عقب دفنه صباح اليوم،بعد أن وافته المنية صباح أمس الأربعاء.





وقال: ياسين" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "المصري أفندي"، قائلا: "الوالد أعماله قليلة منذ حوالي 10 سنوات، وهو بعيد عن الساحة ورغم هذا كان في اهتمام كبير من المصريين ودعم ومساندة جبارة وده بسبب ارث الوالد عبر تاريخ طويل في الفن والمسرح والاذاعة".





وتابع عمرو محمود ياسين، قائلا: "أن حب المصريين لمحمود ياسين يعود إلى أنه كان يختار أعمالا تمس المواطن والاسرة المصرية والأعمال الوطنية والدينية".





وعن وصيية والده قال عمرو محمود ياسين: "مفيش وصية بالمعنى المفهوم ولكن الوصية بسمعها من وأنا صغير وديما كان يوصيني بالأمور المتعلقة بالإخلاص في كل شيء في الدراسة والعمل والعبادة، وإذا كنت جزءا من الأسرة تخلص في مشاعرك".