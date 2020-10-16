رانيا محمود ياسين: "والدي جندي حقيقي وشارك في 73"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن هناك حساب مزيف على السوشيال ميديا يحمل أسمها يروج لأخبار مكذوبة عن عملاق الفن الراحل محمود ياسين، مشددًا على أن ما يتم تداوله عبر هذا الحساب من أن الراحل لم يحظى بتكريم الدولة أمر لا أساس له من الصحة.

وأضاف خلال اتصال ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، "أبويا محسوب على الجيش وجيل أكتوبر ومش غريب أن يموت فى المستشفى العسكرى..وكان جندى حقيقى شارك فى حرب 73 بالفعل من خلال أعماله الفنية".

وتابعت أن والدها تم تكريمه من الدولة ومحبيه ومعجبيه بشكل كبير، وأساس لما يتم تداوله خلاف ذلك، وتابع:" أبويا اتكرم من الدولة ومحبيه ومعجبيه.. والجنازة اليوم خير دليل على الكلام غير الحقيقى الذى تروجه الفتاة التى تنتحل أسمى على السوشيال ميديا".

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