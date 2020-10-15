كواليس اجتماع موسيماني بطبيب الأهلي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:15 م
موسيماني مع طبيب الاهلي
موسيماني مع طبيب الاهلي
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد اجتماع مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، على هامش المران الثاني للأهلي في مدينة كازابلانكا بالمغرب الذي أقيم مساء اليوم.

واجتمع موسيماني مع طبيب الفريق في حضور عبد الرحمن سعيد، أخصائي التغذية، لمتابعة بعض الأمور المتعلقة بالفريق.

تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي قبل موقعة الوداد

من جانبه، قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وشهد المران وحدات تدريبية متنوعة للحراس الثلاثة، خاصة في التعامل مع العرضيات والتصويبات من مختلف الزوايا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها بعد غدٍ السبت، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



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