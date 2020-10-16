رانيا محمود ياسين باكية: للأسف أبو يا مات.. والفراق وحش

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن الراحل محمود ياسين لم يكن مصاب بمرض آلزهايمر كما يتم تداوله، بل كان يتذكر كافة أصدقائه ومحبيه، حتى آخر أيامه،مشددة على أنه كان حريص على ضبط اللغة العربية وهو يتحدث، وتابعت:"والدى كان يضيق لما حد يقول تشكيل غلط".

وأضافت وهى تجهش بالبكاء "رانيا محمود ياسين " خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية،:"الفراق وحش.. وللأسف أبو يا مات".

ونفت "رانيا محمود ياسين"، وجود خلاف بين عملاق الفن الراحل، والزعيم عادل الإمام، وتابعت:"لا يوجد خلاف بين والدى والزعيم عادل إمام..والدى قال لى العمل مع الاستاذ عادل بيجب النجاح".

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