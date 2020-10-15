تعرف على القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا





تنطلق مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت المقبل، بين أندية الأهلي المصري ومواطنه الزمالك والوداد والرجاء البيضاوي المغربي، بعد تأجيل المباريات لأكثر من مرة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي كان يهدد استكمال المسابقات حول العالم.





ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي، في التاسعة من مساء السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.





على الجانب الآخر من المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام الرجاء في اليوم التالي لمباراة الأهلي على أرضية مركب محمد الخامس، في التاسعة من مساء يوم الأحد.





القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتنقل مباريات الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء عبر الناقل الحصري لأحداث المسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا BIEN SPORTS HD.



