خطوة جديدة لتجهيز نجم الأهلي لقمة الوداد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:30 م
محمود كهربا
محمود كهربا
علي نبوي
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بدأ محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بمدينة كازابلانكا بالمغرب.

وأدى اللاعب فقرات تأهيل متنوعة وفقًا للبرنامج الذي يؤديه لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وحرص الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على الاجتماع مع اللاعب لمتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يخضع له.

وكان كهربا قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها بعد غدٍ السبت، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.




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