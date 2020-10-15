زراعة الفيوم استمرار المتابعة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمراكز

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، على استمرار المتابعة طوال اليوم لمنع اي اشكال التعدي على الأراضي الزراعية بجهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية، بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية ومديري الإدارات الزراعية، والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية على مدار الساعة بالتعاون مع قوات الشرطة والجهات المعنية.

وأوضح وكيل الوزارة أن تلك الحملات تأتي في إطار تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتنفيذ حاله إزالة علي مساحه ١٠٠ متر تقريبا، وتم الإزالة في تمام الساعة السابعة مساء في وجود المهندس عماد محمود، وكيل الإدارة والمهندس عرابي يماني، قسم حماية الأراضي بالإدارة، والمهندس ممتاز، مدير جمعية معصرة صاوي، والمهندس عبد الحليم محمد، مسؤل التعديات بالوحدة المحلية بجبلة.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة بتنفيذ ازالة تعدى عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض بناحية السنباط، وذلك على مساحة ٤ قراريط بحوض المطبش بأسم، وذلك بحضور الأستاذ عزت، رئيس الوحدة المحلية بدسيا، والمهندس ناصر بسطاوى، القسم الهندسى والأستاذ احمد عبيد، سكرتير الوحدة المحلية، والمهندس سيد أحمد، رئيس قسم حماية الاراضى بالادارة الزراعية والمهندس على، رئيس جمعية السنباط

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه، برئاسة المحاسب كمال سلومه، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، بتنفيذ إزالة حالة تعدى ناحية جمعية الشواشنه، بمعرفة الوحدة المحلية والجمعية الزراعية على مساحة ٢ قيراط.
زراعة الفيوم استمرار المتابعة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار المتابعة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار المتابعة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار المتابعة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار المتابعة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار المتابعة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار المتابعة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار المتابعة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار المتابعة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار المتابعة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار المتابعة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار المتابعة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية بالمراكز

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