الشناوي يتصدر قائمة أفضل حراس المرمى في إفريقيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:07 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي نبوي
Advertisements
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة أفضل 5 حراس مرمى في إفريقيا يتقدمهم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر.

ووصف موقع «FIFA» محمد الشناوي البالغ من العمر 31 عاما بأحد حراس القمة في قارة المواهب، الذي ارتقى إلى القمة في السنوات الأخيرة.

وأشار «فيفا» إلى أن الشناوي نجح في فرض نفسه على تشكيل منتخب مصر الرئيسي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وحصوله على لقب رجل مباراة مصر والأوروجواي.

وأضاف أن الشناوي يحمل شارة القيادة للفريق الأول بالنادي الأهلي،  وأسهم في تتويج الفريق بآخر ثلاثة ألقاب لبطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى دوره البارز  في بلوغ الفريق المربع الذهبي للنسخة الجارية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وإلى جانب الشناوي ضمت القائمة كلا من إدوارد ميندي، وأندري أونانا، ودينيس أونيانجو، وياسين بونو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دوري أبطال افريقيا الشناوي وياسين بونو الشناوي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مدرب الرجاء في ورطة كبيرة قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

الصفقة لم تنتهي لبيراميدز.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لضم وادي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:37 م

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

09:27 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

07:31 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي