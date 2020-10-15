الشناوي يتصدر قائمة أفضل حراس المرمى في إفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة أفضل 5 حراس مرمى في إفريقيا يتقدمهم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر.





ووصف موقع «FIFA» محمد الشناوي البالغ من العمر 31 عاما بأحد حراس القمة في قارة المواهب، الذي ارتقى إلى القمة في السنوات الأخيرة.





وأشار «فيفا» إلى أن الشناوي نجح في فرض نفسه على تشكيل منتخب مصر الرئيسي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وحصوله على لقب رجل مباراة مصر والأوروجواي.





وأضاف أن الشناوي يحمل شارة القيادة للفريق الأول بالنادي الأهلي، وأسهم في تتويج الفريق بآخر ثلاثة ألقاب لبطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى دوره البارز في بلوغ الفريق المربع الذهبي للنسخة الجارية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وإلى جانب الشناوي ضمت القائمة كلا من إدوارد ميندي، وأندري أونانا، ودينيس أونيانجو، وياسين بونو.



