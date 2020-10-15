موسكو تسجل 54 وفاة جديدة بكورونا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:10 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيلها 54 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو.

 

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 54 حالة جديدة مقابل 57 في بيانات أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم تأكيد إصابة الضحايا بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

 

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 5850 شخصا، بعد أن كانت 5796 في الإحصائية السابقة.

 

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 347946 إصابة مؤكدة، بينها 268423 حالة شفاء.

 

وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الخميس 3942 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.

 

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار المرض، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 13754 إصابة و286 وفاة، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة ضحايا الجائحة.

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