الرجاء يكرم بعثة الزمالك

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:05 م
الرجاء يكرم الزمالك
الرجاء يكرم الزمالك
رامي بيشاي
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لبى وفد نادي الزمالك  إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك في المغرب وعلاء مقلد وحمادة أنور عضوا مجلس الإدارة المرافقان للبعثة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق دعوة  المكتب المديري لنادي الرجاء مساء اليوم و الذي قام بتكريم  وفد الزمالك  والاحتفاء بهم  وذلك على هامش مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والمقررة إقامتهما الأحد المقبل.

ورحب مسؤولو الرجاء باعضاء الزمالك مشددين على أنهم في بلدهم الثاني.. كما قام مسؤولو الرجاء باصطحاب تيجانا ومقلد وأنور وأمير مرتضى في جولة داخل النادي لاطلاعهم على المنشآت الرياضية والاجتماعية.

كما تناقش الجانبان حول تجربة نادي الزمالك الناجحة في الاستثمارات الرياضية والاجتماعية وتسويق اللاعبين.

ووعد مسؤولو الرجاء بزيارة نادي الزمالك لتوثيق العلاقات وزيادة التعاون بين الناديين.



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