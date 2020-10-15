بايرن ميونخ يكشف حقيقة اهتمام قطبي مانشستر بضم كومان

نفى البوسني حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ الألماني رغبة كلا من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين بالتعاقد مع الفرنسي كينجسلي كومان نجم الفريق البافاري.





وأشارت صحيفة سبورت بيلد الألمانية إلى أن بعض التقارير كانت قد تحدثت عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع النجم الفرنسي وذلك لتعويض الفشل في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أن نفس الأمر ينطبق على مانشستر سيتي ليكون بديلاً لليروى ساني قبل أن يتعاقد مع الإسباني فيران توريس من فالنسيا الإسباني.





وقال حميديتش في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت بيلد الألمانية:"لم يكن هناك شيء ولم نكن لننظر فيه أيضًا، هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا يفسر لماذا نعتمد عليه ونثق به بشكل كبير".



