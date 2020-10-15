إشبيلية يتعرض لضربة قوية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:01 م
اشبيلية
اشبيلية
وكالات
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كشف نادي إشبيلية الإسباني عن إصابة نجمع الفرنسي جوليس كوندي بفيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي، أن كوندي جاءت عينته إيجابية بعد أن خضع لفحص عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده لأقل من 21 عاماً يوم الثلاثاء الماضي، وأن اللاعب لم يختلط مع أي من زملائه منذ عودته.

وأضاف أن الفحوص التي تم إجراءها على اللاعب أكدت إيجابية عينته، لذلك فإنه سيخضع للعزل في منزله.

وتابع أن اللاعب لم تظهر عليه أي أعراض، وأنه سيتدرب بمفرده في انتظار أن يتمكن من العودة للتدرب مع زملائه حينما يتجاوز الحجر الصحي، ويتأكد تغلبه على المرض.

ويحتل إشبيلية المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني، كما يواجه غرناطة بعد غد السبت في الجولة السادسة من المسابقة.

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