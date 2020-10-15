تطورات مثيرة فى أزمة عبد الرزاق حمد الله مع النصر السعودي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة فى أزمة المغربي عبدالرزاق حمدالله مع فريقه النصر السعودي.

حيث حصل اللاعب على راتب شهرين من النصر السعودي، بعد تقدّم وكيل أعماله بشكوى إلى إدارة النادي حول تأخر مستحقاته وإعطائها مهلة لإيجاد حل للأزمة.

رغم ذلك قال عبد الرحيم حمدالله وكيل اللاعب وشقيقه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" أن المهاجم المغربي اقترب من الرحيل عن النصر هذا الأسبوع.

يذكر أن حمدالله هدد إدارة النصر السعودي بفسخ عقده مع النادي حال عدم حصوله على مستحقاته كاملة قبل بداية الموسم الكروي السعودي.

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