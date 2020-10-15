ندوة إرشادية عن زراعة وإنتاج الشعير المستنبت في الفيوم

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قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إنه بالتعاون مع معهد بحوث الشعيروبالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل، مدير الإدارة تم عقد ندوه إرشادية عن زراعة الشعير المستنبت بمقر جمعيه فانوس مركز طامية، وذلك من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول الشعير بحضور دكتور محمود فهمي سعد معهد بحوث الشعير والمهندس محمد محمد الصوفي اخصائي المحافظة والمهندس شعبان ابو النيل اخصائي المركز والمهندس نصر شعبان نصر رئيس قسم المكافحه والمهندس عماد محمود وكيل الادارة والمهندس نبيل اخصائى الشعير بالادارة والمهندس فراج ومدير الجمعية.



تناولت الندوة أهمية محصول الشعيرمن الناحيه الاقتصادية للدولة وللمزارع حيث ينافس القمح فى المحصول ويمكن خلطه مع حبوب القمح لانتاج الخبز والتبن لعلف الماشيه، وايضا ان الشعير المستنبت يقدم كاعلاف خضراء ماده مالئه كما تم معرفة طرق الزراعة فى صوانى على حوامل حديديه لتوفير اماكن الزراعه ومن الممكن زراعته فى حجره وتم شرح عن اهم الاصناف عالية الانتاجية واهم المراض التى تواجه المزارع وكيفية علاجها ومواعيد الزراعة.

