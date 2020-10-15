تعرف على غيابات الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

يستعد نادى الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل فى لقاء الذهاب بالمغرب، ويرغب الفريق الأبيض فى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب بالقاهرة.





وسيدخل الرجاء المغربي اللقاء أمام الزمالك وهو يُعانى من الغيابات، حيث سيفقد كل من عبدالرحيم شاكير وعمر بوطيب وعبدالجليل جبير.





وسيغيب أيضّا اللاعب الكونغولي فابريس نجوما بعد الإصابة مع منتخب بلاده أمام المغرب خلال التوقف الدولي بجانب شوك حول مشاركة اللاعب الليبي سند الورفلي.





بينما سيغيب عن نادى الزمالك كل من محمد عبد الشافي وشيكابالا، مع شكوك حول مشاركة محمود علاء بعد الإصابة التى لحقت به أمام حرس الحدود، بالإضافة إلى فرجاني ساسي وحازم إمام.



