"تعليقًا على الخناقة بينهما"..عمر كمال: باسم سمرة كان متقل فى الشرب وقعد يشتم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف المطرب عمر كمال، عن واقعة الاشتباك التى حدثت بينه وبين الفنان باسم سمرة، موضحًا أنه كان عيد ميلاد يشهد حضور كبير من الفنانين والممثلين وبعض المخرجين، وتابع:" وباسم سمرة كان متقل شوية فى الشرب واضايق وقعد يشتم لأن لم أوجه له التحية".


وأضاف "كمال" خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما صعد إلى المسرح من أجل الغناء قام بتقديم التحية لكافة النجوم المشهورة، ونظرًا لوجود الفنان باسم سمرة فى الصف الخلفى لم يشاهده، وتابع:"مشفتهوش وواحد جه قال لى وجه التحية للفنان باسم سمرة لأنه بيشتم..وسعد الصغير قال لى وقف المزيكا وقدم له التحية وبالفعل فعلت ذلك".


وأشار عمر كمال، إلى أنه رغم تقديم التحية للفنان باسم سمرة بعد إيقاف المزيكا،إلا أنه جاء أسفل المسرح وهو غاضب، وتابع:"جه عند المسرح وقال ليا أنزل..أنا مش عاوز اقلب عليه وشى قدام الناس..أنا زعلان عليه لأنه فنان كبير ".

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