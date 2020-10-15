لبنان يسجل رقما قياسيا تجاوز 1500 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:01 م
كورونا لبنان
كورونا لبنان
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، تسجيل 1550 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي تعد أعلى حصيلة يومية بالبلاد منذ تفشي الوباء، كما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقالت ​وزارة الصحة​ في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 1550 إصابة جديدة بفيروس كورونا​، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بالتالي عدد ​الإصابات​ الإجمالي في البلاد إلى 58645 إصابة.

 

ولفتت الوزارة إلى أنه من بين الإصابات، هناك 1471 إصابة محلية، في حين أن هناك 79 إصابة وافدة من الخارج.

 

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء، ما رفع عدد ​ضحايا​ كورونا في البلاد إلى 501 حالة وفاة.

 

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الإصابة بكورونا في القطاع الطبي بلغت 1241 حالة، بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.

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