كانون ينضم لبعثة بيراميدز في المغرب استعدادًا لمواجهة حوريا الغيني

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

انضم المدافع الدولي الإيفواري ولفريد كانون لبعثة فريق نادي بيراميدز لدى وصولها إلى مطار كازبلانكا استعدادا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر المدافع الدولي إلى الدار البيضاء قادما من بروكسل البلجيكية بعد انتهاء معسكر منتخب الأفيال الدولي في تجمع أكتوبر الجاري.

والتحق اللاعب بالبعثة في المطار قبل التوجه لفندق الإقامة استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية قبل خوض لقاء حوريا الغيني المحدد له يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي الكونفدرالية بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

أخبار تهمك

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الصفقة لم تنتهي لبيراميدز.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لضم وادي

منذ ساعة و 23 دقيقة

مدرب الرجاء في ورطة كبيرة قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:37 م

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

09:27 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

07:31 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي