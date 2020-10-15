كانون ينضم لبعثة بيراميدز في المغرب استعدادًا لمواجهة حوريا الغيني





انضم المدافع الدولي الإيفواري ولفريد كانون لبعثة فريق نادي بيراميدز لدى وصولها إلى مطار كازبلانكا استعدادا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وحضر المدافع الدولي إلى الدار البيضاء قادما من بروكسل البلجيكية بعد انتهاء معسكر منتخب الأفيال الدولي في تجمع أكتوبر الجاري.





والتحق اللاعب بالبعثة في المطار قبل التوجه لفندق الإقامة استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية قبل خوض لقاء حوريا الغيني المحدد له يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي الكونفدرالية بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.



