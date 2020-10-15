رانيا فريد شوقي تنشر صورة لوالدها مع محمود ياسين وتعلق "الناس الحلوة عشان كده زمانهم حلو"





وعلق أحد المتابعين وكتب: الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة وداعاً محمود ياسين.





والجدير ذكره أن الفنانة رانيا فريد شوقي تشارك في مسلسل "ضربة معلم"، تُجسد خلال الأحداث دور إمرأة تُدعى "تباهى" وتمتلك "مشغل" ملابس، وتدخل بعد ذلك في صراعات مع أبطال المسلسل، ويعتبر المسلسل هو التعاون الأول بين رانيا ومحمد رجب في الدراما التليفزيونية .





مسلسل"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، رياض الخولي، محمد عز، إنعام سالوسة، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي



أعربت الفنانة رانيا فريد شوفى، عن حزنها لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.وشاركت رانيا صورة تجمعه بوالدها الراحل فريد شوقى ، وكتبت : الناس الحلوة عشان كده زمانهم حلو.. الزمن بناسه.