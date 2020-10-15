الإبراشي: حادث فتاة المعادي الأسود يتطلب تحليلا نفسيا وتشريعيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:34 م
الضحية
الضحية
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن حادث فتاة المعادى التى راحت ضحية حادث السرقة الذى أفضى إلى القتل، أحدث حالة من الغضب الشديد داخل المجتمع المصرى،مشددًا هذا النوع من الحوادث السوداء والمشئومة لابد من التوقف أمامها كثيرًا، وتابع:"تعالى شد الشنطة من البت ظاهرة فى عالم الإجرام..ونحن فى دولة قانون ومؤسسات، ونريد البحث عن تحليل لهذه الحادثة نفسيًا واجتماعيا وتشريعيًا..حتى وأن تطلب الأمر تعديل تشريعى..أسرة الضحية تموت ببطئ ".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الكاميرات لعبت دورا هاما في القبض على قتلة فتاة المعادي أثناء عودتها من عملها، حيث تمكن رجال الأمن من الوصول لهما من خلال "الميكروباص" الذي كانوا يستقلانه، حيث اعتاد الجناة على سرقة حقائب الفتيات والهواتف المحمولة أثناء مرورهما بالشوارع العمومية أو الجانبية.

وتابع "الإبراشى": "المجتمع كله عاوز يصب غضبه على الاتنين اللي تم القبض عليهم، وهما هيقولوا أنهم حرامية بس مش قتلة، لكن النتيجة كانت إيه، أنتوا عملتوا إيه في الأخر، قتلتوا بنت زي الفل وهي كانت واقفة مستنية والدها، الناس دي اغتالت بهجة وفرحة عائلة، أب وأم ربوا بنتهم أحسن تربية، والبنت تشتغل وبتستعد لزواجها، وفي الأخر أنت تختطف عمرها".

واستكمل "الإبراشى": "المسألة دي مخيفة ولازم كلنا نتخيل بناتنا وزوجاتنا مكانها، الناس دي بتحسبها كدة، لما بيلاقوا بنت واقفة لوحدها في مكان مناسب للسرقة بيهجموا عليها على طول، هنقعد نفكر في الموضوع ده شوية ونشوف هنتعامل معاه إزاي، وهما بيقولوا انهم بيعملوا الحاجات دي كتير، لأنه استسهل ده وبيعتبر الجريمة عادية، بوجه الشكر تاني للشرطة المصرية اللي اتعاملت بشكل مبهر وسريع مع الجريمة ووصلوا للجناة".

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