خبير أمني: أكاديمية الشرطة تواكب أحدث الوسائل المتطورة في مكافحة الجريمة

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قال اللواء الدكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب وأستاذ القانون المساعد بأكاديمية الشرطة، إن طالب أكاديمية الشرطة يتلقى دراسة أمنية متطورة سواء كانت نظرية أو علمية بالإضافة إلى الدراسة القانونية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أكاديمية الشرطة حريصة على الاهتمام بالمهارات الميدانية بشكل قوي لمواجهة الإرهاب والجريمة مثل تدريبات اجتياز الموانع والرماية التكتيكية وغيرها من التدريبات التي يحتاجها طلاب كلية الشرطة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد في ظروف غير مسبوقة.



وتابع: أكاديمية الشرطة تتابع أحدث الوسائل المتطورة في مكافحة الجريمة والإرهاب لمواكبة التكنولوجيا العالمية لافتا أن المواجهات الأمنية للإرهاب حققت نتائج ملموسة يشهدها كل متابع من الداخل والخارج.



اختتم: تم تقويض حركة الإرهاب سواء في تلقي التمويلات أو قدرته على تنقيذ مخططات إرهابية مما دفعهم للتحريض على الفوضى ولكن قوات تقوم بعمليات استباقية لاحباط المخططات الإرهابية في مهدها.

