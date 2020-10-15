خبير أمني: التدريب المشترك بين طلاب كليتي الشرطة والحربية منهج ثابت

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:31 م
اللواء الدكتور شوقي صلاح
اللواء الدكتور شوقي صلاح
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء الدكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب وأستاذ القانون المساعد بأكاديمية الشرطة، إن أكاديمية الشرطة حريصة على تطوير المناهج التعليمية والعلمية لإكساب الطلاب أفضل المهارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، احتفلت بأكاديمية الشرطة اليوم بتخريج 1501 من طلاب الكلية منهم 51 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 99.6%، لافتًا إلى تخريج 595 من طلاب كلية الحقوق بنسبة 100% حصلوا على درجة الماجستير في القانون، بالإضافة إلى تخريج 197 ضابطًا من الضباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 100%، و118 حصلوا على دبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا بكلية الشرطة بنسبة بلغت 83%.

وأشار إلى أن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أكد على أن التدريب المشترك بين طلاب الأكاديمية وطلاب الكلية الحربية منهج ثابت لخلق مزيد من التجانس خاصة أنهما يعملان سويا لدحر الإرهاب والتطرف ليعمقان أواصر التعاون من أجل مصر.

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